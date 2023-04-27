Назначен первый заместитель главы минэкономразвития Челябинской области

Первым заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Елена Раевская, ранее занимавшая должность замглавы ведомства. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 27 апреля. Документ опубликован на портале правовой информации.

Должность первого замминистра была вакантной с декабря 2022 года, после увольнения Ирины Акбашевой.

Елена Раевская в 2007 году окончила Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Экономист-менеджер». С 2017 года работает в министерстве экономического развития региона. В 2019 году стала начальником управления инвестиционного развития, с 2020 года до последнего времени работа заместителем министра.