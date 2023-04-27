Жителя Севастополя будут судить за изнасилование 13-летней дочери

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Севастополя, которого обвиняют в совершении половых преступлений в отношении 13-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, в декабре 2021 года и феврале 2022 года 45-летний мужчина, будучи пьяным, изнасиловал свою дочь-подростка в их квартире. В это время его супруги дома не было. О произошедшем девочка рассказала через несколько месяцев своему учителю в школе, которая обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские задержали мужчину и заключили его под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Теперь оно с обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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