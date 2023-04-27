Компания BMW раскрыла детали оснащения новой 5 Series и ее электрической версии i5.

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Как заявляет немецкий автопроизводитель, модели получат новую версию адаптивной подвески, которая учитывает ряд параметров во время движения, чтобы подбирать подходящие настройки ради оптимальной управляемости, а также безопасности и комфорта.

Также в оснащение новинок войдет продвинутый ассистент Highway Assistant, который на отдельных трассах в Германии, США и Канаде позволит водителю отвлекаться от управления машиной. Заявлено, что полуавтопилот будет работать на скорости до 130 км/ч.

В линейку электромобилей войдут заднеприводная заднемоторная 340-сильная BMW i5 eDrive40 и полноприводная двухмоторная 600-сильная BMW i5 M60 xDrive. Перечень модификаций BMW 5 Series с двигателями внутреннего сгорания пока не раскрыт.

Премьера нового поколения BMW 5 Series и ее электрической модификации BMW i5 состоится 24 мая2023 года. На рынок модели выйдут осенью текущего года.

Максим Вершинин

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