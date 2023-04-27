В Курске простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Евгением Кукиным

25 апреля в Курске простились с добровольцем Евгением Кукиным, 1992 года рождения. По данным областных властей, он погиб 1 апреля в боях за Артемовск (Бахмут). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в тот момент неоднократно заявлял, что в освобождении Бахмута участвуют только «штурмовики» его компании. Позже стало известно, что за фланги на этом направлении начали отвечать подразделения Минобороны РФ.

Евгений Кукин родился в Мантуровском районе Курской области, в 2001-м его семья переехала в поселок Солнцево. В нем он учился в школе и после поступил в Курский государственный политехнический колледж. В апреле 2011 года был призван на действительную военную службу, которую проходил в ракетной дивизии. После нее работал промышленным альпинистом в Москве. «Увлекался спортом и историческим фехтованием»,- рассказали в правительстве области.

По информации властей, в январе 2023 года Евгений отправился добровольцем в зону спецоперации, где его «мужество и отвагу отмечали товарищи». У бойца остались жена, двое детей и родители.

Владимир Зоркий