Путин и Эрдоган обсудили по телефону создание рабочей группы по зерновой сделке

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. В ходе разговора господин Эрдоган поблагодарил своего российского коллегу за вклад в строительство АЭС «Аккую», где сегодня состоится церемония доставки ядерного топлива, передает Anadolu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин в 2020 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации издания, лидеры обсудили конфликт на Украине и в Сирии, российско-турецкие отношения. Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать рабочую группу по проработке новых инициатив в рамках зерновой сделки. Кремль пока официально переговоры не комментировал.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. В ее строительстве участвует как турецкая, так и российская сторона. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции примут участие в церемонии доставки ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую».

Лусине Баласян