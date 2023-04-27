Замглавы исполкома в Бугульме будут судить по делу о травмировании шестилетнего ребенка

В Бугульме замглавы исполкома района и экс-руководитель ООО (название не упоминается) пойдут под суд по делу о травмировании шестилетнего мальчика. Их обвиняют по ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 УК РФ (дача взятки), ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает управление СКР по Татарстану.

Следствие считает, что в 2021 году чиновник, зная о нахождении во дворе многоквартирного дома по улице Гафиатуллина заброшенной хозпостройки, не инициировал ее оценку на соответствие требованиям безопасности и снос. При этом он подписал акт о проведении рабочей комиссии по комплексному благоустройству двора на соответствие выполненных работ сметной документации.

В результате в июле 2022 года в доме обрушилась стена и частично разрушилась крыша. Рядом с местом ЧП играли дети, один из которых получил травмы. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Кроме того, установлено, что в 2015-18 годах замглавы исполкома получил от экс-главы ООО 450 тыс. руб. в виде взятки, а взамен внес в официальные документы ложные данные о расценках и объемах работ в ходе строительства очистных сооружений в двух поселках района, Как считает следствие, в результате действий обвиняемых бюджету был нанесен ущерб более чем на 11,9 млн руб.

Вину мужчины не признали. На их имущество стоимостью более 8 млн руб. был наложен арест.

"Ъ-Казань"