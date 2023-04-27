В Ярославле к борьбе с зайцами привлекли полицейских и чиновников мэрии

В Ярославле в рейды по проверке оплаты проезда на маршрутах общественного транспорта вышли сотрудники полиции и члены административных комиссий при районных администрациях. Им помогают контролеры ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области». Об этом сообщили в региональном дептрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка оплаты проезда в Ярославле

Фото: департамент транспорта Ярославской области Проверка оплаты проезда в Ярославле

Фото: департамент транспорта Ярославской области

Рейды связаны с модернизацией общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе. В новых автобусах нет кондукторов, пассажиры должны самостоятельно оплачивать проезд. При этом оплата проезда в новых автобусах поступает в областной бюджет.

Контролеры ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» не могут рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 26 КоАП Ярославской области «Безбилетный проезд». Этим правом обладают только административные комиссии при территориальных районных администрациях. Полицейские имеют право составлять протоколы по этой статье и передавать их в комиссии. Административные комиссии состоят в основном из сотрудников районных администраций.

«Члены комиссий имеют основную работу. Это юристы администраций, сотрудники отделов благоустройства, в административных комиссиях они работают в качестве нагрузки. Должны ли они штрафовать безбилетников? У меня нет такой информации, не готов пока сказать»,— сказал «Ъ-Ярославль» заместитель председателя муниципалитета Ярославля, председатель постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка Олег Ненилин.

Штраф за безбилетный проезд в Ярославле составляет 100 рублей.

Антон Голицын