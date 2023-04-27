Женщины получили право голоса на Синоде епископов в Ватикане

В среду папа Франциск внес изменения в правила проведения Синода епископов — постоянного совещательного органа при главе Римско-католической церкви. Главным изменением стало расширение участия в регулярных ассамблеях Синода «неепископов» — священников, дьяконов, посвященных мужчин и женщин, представителей паствы. Об этом сообщили генеральный секретарь Синода кардинал Марио Грек и кардинал Жан-Клод Холлерих, главный докладчик очередной ассамблеи. В частности, это решение предполагает предоставление участвующим в работе ассамблеи женщинам права голоса. Такое право дается им впервые за все время существования Синода епископов, созданного в 1965 году.

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Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

При том что папа Франциск уже не один раз откликался на призывы расширить участие женщин в церковных делах (с 2021 года женщинам позволено читать Святое Писание на мессах, служить у алтаря и раздавать причастие, а в 2022 году женщинам позволено входить в папский комитет по назначению епископов), право голоса на ассамблее Синода при всей революционности не является революцией, отметил кардинал Холлерих: «Это важный шаг. Это не революция».

Синод епископов — исключительно совещательный орган, ответственный непосредственно перед папой. Женщины, которые будут участвовать в его работе,— монахини. Кроме того, новые члены ассамблеи будут составлять 21% от всех ее участников. Более того, решение не было неожиданным. Еще в марте этого года в интервью аргентинской La Nacion папа Франциск заявил, что на следующем заседании голос получат все. «Мужчины и женщины. Каждый. Каждый. Для меня это слово — "каждый" — ключевое».

Однако решение уже подверглось критике со стороны консерваторов. Как заметили авторы католического сайта Silere non possum («Не могу молчать»), «совершенно ясно, что папа Франциск и кардиналы, руководящие Синодом, пытаются любым путем ввести в этот орган людей, единственным интересом которых является разрушение церкви ради собственных амбиций. Не находя больше епископов, готовых топтать учение Христа, они вводят (в его состав.— “Ъ”) амбициозных мирян».

Андрей Келекеев