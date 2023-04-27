В Можге состоялось открытие нового здания детской поликлиники

Новое здание детской поликлиники открылось в Можге. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии, в медучреждении будут обслуживать детей из Можги и Можгинского района, всего к ней будет прикреплено около 17,5 тыс. пациентов.

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«Знаю, что этот объект ждали не только жители Можги, но в первую очередь — врачи и медсестры. Я уверен, что современные помещения и оборудование позволят повысить качество оказываемой помощи. Тем более, ваши пациенты — дети, и забота о них — один из приоритетов для республики и страны в целом»,— прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

У входа в новое четырехэтажное здание оборудована игровая площадка, на каждом этаже также есть игровые комнаты, предусмотрены отдельные входы для оказания неотложной помощи и для посещения здоровых детей. Есть отделения профилактики, выделен этаж для участковых педиатров и узких специалистов.

Больница полностью укомплектована педиатрами, однако есть потребность в узких специалистах: хирурге, травматологе, стоматологе и неврологе. Также в поликлинику закуплено новое оборудование. В двух УЗИ-кабинетах установлены аппараты экспертного класса: можно провести эхо сердца, нейросонографию, ультразвуковую допплерографию сосудов.

«Есть свой рентген-диагностический кабинет тоже с новым аппаратом. В старом здании детской поликлиники рентгена не было и родителям с детьми приходилось ездить для обследования во взрослую поликлинику. Сейчас в этом нет необходимости, это очень удобно»,— поделилась заведующая детской поликлиникой Можгинской районной больницы Лариса Афанасьева.