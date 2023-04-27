Медицинская лаборатория CL LAB вышла на «ГЕНОМНЫЙ СТАРТ»

Медицинская лаборатория CL LAB готовит в Краснодаре яркое событие для своих клиентов и партнеров — «Геномный старт» с открытой презентацией собственного геномного направления и проекта «Индивидуальная генетическая карта экзомного уровня G.E.N.E.X.23»

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На сегодняшний день медицинская лаборатория CL LAB — это единственная в России частная сетевая общеклиническая лаборатория с собственным отделом геномики. Кроме того, это единственная в ЮФО частная лаборатория, успешно выполняющая исследования генома человека с 2018 года. В настоящий момент специалисты лаборатории CL LAB завершили тестирование высокотехнологичного «Полноэкзомного исследования», и в ближайшее время такое исследование будет доступно многотысячной аудитории пациентов на юге России. Результатом исследования является Индивидуальная генетическая карта для пациентов, получившая наименование G.E.N.E.X.23, с рекомендациями опытных медицинских экспертов.

Индивидуальная генетическая карта G.E.N.E.X.23 — важный элемент персонализированной медицины. Она дает комплексную информацию о рисках развития многих наследственных заболеваний и индивидуальных генетически обусловленных предрасположенностях. Это эффективный инструмент геномной диагностики и прогностики, благодаря которому многие люди смогут сохранить здоровье и значительно улучшить качество своей дальнейшей жизни.

Специальные гости презентации «Геномный старт»: Феликс Гамзаев — врач высшей категории, кандидат медицинских наук, основатель лаборатории CL LAB. А также Сергей Рязанский — кандидат биологических наук, летчик-космонавт, первый в мире ученый — командир космического корабля, герой РФ, мотивационный спикер «Сколково» /«СберУниверситета». Он выступит со своей эксклюзивной программой «Выйди за пределы! Космические уроки для бизнеса и жизни».

«Геномный старт» — яркая перезагрузка для каждого. Узнайте больше, как продлить жизнь и уверенно управлять своим будущим!

Подробности о событии и инновационном исследовании G.E.N.E.X.23 можно узнать здесь: Открытая презентация геномный старт (cl-genetic.ru)

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