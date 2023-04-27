В Рыбинске и Переславле завершается отопительный сезон

В двух городах Ярославской области в ближайшую неделю завершат отопительный сезон. В Переславле-Залесском отопление отключат с 30 апреля, а в Рыбинске — с 2 мая. Об этом сообщили в администрациях городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Соответствующие постановления уже подписаны. По словам главы Рыбинска Дмитрия Рудакова, после окончания отопительного сезона планируется начать ремонт теплосетей, на который выделено 400 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что отопительный сезон уже закончился в Ярославле и Тутаевском районе, в Ярославском районе отключение запланировано на 28 апреля.

Алла Чижова