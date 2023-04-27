Финансовая система сняла стресс

Российское рейтинговое агентство АКРА возобновило публикацию индекса финансового стресса. Сейчас он немного превышает единицу по 10-балльной шкале. Аналитики не раскрывали оценки с марта прошлого года, когда уровень индикатора стресса подскочил до рекордной отметки в 10 баллов. Тогда эксперты признали, что все существующие на тот момент замеры перестали быть объективными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

За год они переписали методику и пересмотрели набор используемых данных, пояснил директор группы суверенных региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов: «Наша методика не подразумевала, что с радаров может пропасть так много факторов — пришлось начать ее пересматривать.

Мы как бы адаптировали методику к новым реалиям, а именно к тому, что цены на нефть у нас, их котировки стали по-другому соотноситься с ожиданиями валютного притока на внутренний рынок. Поменяли некоторые высокочастотные индикаторы процентных ставок на межбанковском рынке. Всего в методике произошло восемь изменений.

С начала 2022 года индекс рос примерно с 1,2 до почти 10 в марте-апреле, к октябрю показатель пересек 2,5 вниз и находился на этом уровне до текущего дня. Сейчас значение индекса близко к 1,2. Я бы его интерпретировал так: индекс ниже границы повышенного финансового стресса, в целом довольно стабилен, то есть это значит, что финансовые рынки на ближайшей неделе скорее не будут показывать высокую волатильность».

Условной границей повышенного стресса составители индекса АКРА считают порог в 2,5 пункта. Сейчас уровень существенно ниже, и это может стать хорошим ориентиром для игроков на бирже. Как правило, именно они отслеживают колебания ежедневного индикатора, пояснил директор Центра исследования экономической политики МГУ им. Ломоносова Олег Буклемишев:

«Как всякий высокочастотный индикатор он содержит много самого разного шума. Начавшийся тренд, допустим, в сторону ужесточения финансовых условий, повышения степени фондового риска может свидетельствовать о каких-то циклических колебаниях, а не о наступлении кризиса, для которого требуется довольно серьезное усиление этого сигнала. Методику поменяли по большей части в техническом плане.

Это может быть одним из полезных индикаторов, но ни в коем случае не доминирующим или сверхважным.

Это дополнительный инструмент в арсенал аналитика и прогнозиста. В основном он для тех, кто ежедневно торгует на рынке, поскольку и корпорации, и государство смотрят на более долгосрочную перспективу. Ежедневные изменения могут волновать, но это происходит крайне редко. По большей части они интересуют рыночных игроков, которые торгуют каждый день и которым важно понимать, куда движется рынок, куда дует ветер».

Аналитики из АКРА отмечают, что с 2006 года, когда начали рассчитывать индекс финансового стресса, было четыре эпизода подъема индикатора выше критической отметки. Вслед за этим всегда следовало падение реального квартального ВВП.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова