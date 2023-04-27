Путин разрешил правительству делать исключения из санкций против украинских граждан и компаний

Президент России Владимир Путин разрешил правительству страны делать временные исключения из специальных экономических мер в отношении Украины, введенных в 2018 году. Речь идет об ответных санкциях, которые Москва ввела пять лет назад в отношении ряда украинских граждан и компаний.

«Предоставить правительству РФ полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер»,— говорится в подписанном главой государства документе.

Отмечается, что новые правила распространяются на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года. В силу указ вступает сегодня, 27 апреля.

В октябре 2018 года Владимир Путин разрешил правительству России ввести санкции против украинских физических и юридических лиц в ответ на недружественные действия Киева. В ноябре того же года в российский список контрсанкций были включены 322 физических лица и 68 предприятий. Список санкций против Киева неоднократно пополнялся, в него включались украинские чиновники, депутаты Верховной рады, бизнесмены и принадлежащие им активы, журналисты и общественные деятели. Среди действующих высокопоставленных украинских чиновников под российскими санкциями, в частности, находятся глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В настоящее время в список включено более 900 украинских граждан и 80 компаний. Ограничительные меры предусматривают заморозку счетов, бездокументарных ценных бумаг и имущества подсанкционных лиц на территории России.

Александр Кислов