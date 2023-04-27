Фото дня: 27 апреля

Эвакуированные британцы в Ларнаке, сбор меда в секторе Газа и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ларнака, Кипр. Автобус с гражданами Великобритании, эвакуированными из-за боевых действий в Судане Фото: Petros Karadjias / AP Сектор Газа. Пчеловоды вынимают соты для сбора меда Фото: Fatima Shbair / AP Шробенхаузен, Германия. Рабочие во время сбора урожая спаржи Фото: Matthias Schrader / AP Вашингтон, США. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на приеме у американского главы государства Джо Байдена Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Лондон, Великобритания. Сотрудники Музея мадам Тюссо ретушируют новую восковую фигуру королевы-консорта Камиллы, размещенную в преддверии коронации Карла III Фото: Hannah Mckay / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Ларнака, Кипр. Автобус с гражданами Великобритании, эвакуированными из-за боевых действий в Судане Фото: Petros Karadjias / AP Сектор Газа. Пчеловоды вынимают соты для сбора меда Фото: Fatima Shbair / AP Шробенхаузен, Германия. Рабочие во время сбора урожая спаржи Фото: Matthias Schrader / AP Вашингтон, США. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на приеме у американского главы государства Джо Байдена Фото: Reuters / Evelyn Hockstein Лондон, Великобритания. Сотрудники Музея мадам Тюссо ретушируют новую восковую фигуру королевы-консорта Камиллы, размещенную в преддверии коронации Карла III Фото: Hannah Mckay / Reuters