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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 27 апреля

Запоминающиеся кадры четверга

Эвакуированные британцы в Ларнаке, сбор меда в секторе Газа и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Ларнака, Кипр. Автобус с гражданами Великобритании, эвакуированными из-за боевых действий в Судане

Ларнака, Кипр. Автобус с гражданами Великобритании, эвакуированными из-за боевых действий в Судане

Фото: Petros Karadjias / AP

Сектор Газа. Пчеловоды вынимают соты для сбора меда

Сектор Газа. Пчеловоды вынимают соты для сбора меда

Фото: Fatima Shbair / AP

Шробенхаузен, Германия. Рабочие во время сбора урожая спаржи

Шробенхаузен, Германия. Рабочие во время сбора урожая спаржи

Фото: Matthias Schrader / AP

Вашингтон, США. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на приеме у американского главы государства Джо Байдена

Вашингтон, США. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на приеме у американского главы государства Джо Байдена

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Лондон, Великобритания. Сотрудники Музея мадам Тюссо ретушируют новую восковую фигуру королевы-консорта Камиллы, размещенную в преддверии коронации Карла III

Лондон, Великобритания. Сотрудники Музея мадам Тюссо ретушируют новую восковую фигуру королевы-консорта Камиллы, размещенную в преддверии коронации Карла III

Фото: Hannah Mckay / Reuters

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Ларнака, Кипр. Автобус с гражданами Великобритании, эвакуированными из-за боевых действий в Судане

Фото: Petros Karadjias / AP

Сектор Газа. Пчеловоды вынимают соты для сбора меда

Фото: Fatima Shbair / AP

Шробенхаузен, Германия. Рабочие во время сбора урожая спаржи

Фото: Matthias Schrader / AP

Вашингтон, США. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на приеме у американского главы государства Джо Байдена

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

Лондон, Великобритания. Сотрудники Музея мадам Тюссо ретушируют новую восковую фигуру королевы-консорта Камиллы, размещенную в преддверии коронации Карла III

Фото: Hannah Mckay / Reuters

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