Новым гендиректором «Нижнекамскнефтехима» назначен Марат Фаляхов

Первый заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по производству, операционной эффективности и развитию предприятия Марат Фаляхов в четверг назначен генеральным директором компании, сообщила ее пресс-служба.

Возглавлявший «Нижнекамскнефтехим» с июня прошлого года Игорь Климов избран председателем совета директоров «Нижнекамскнефтехима». Одновременно он остается членом правления – управляющим директором СИБУРа.

Марат Фаляхов работает на «Нижнекамскнефтехиме» с февраля 2022 года. На это предприятие он перешел после получения СИБУРом контроля над компанией (осенью 2021 года СИБУР приобрел татарстанское АО «ТАИФ», владеющее контрольным пакетом акций «Нижнекамскнефтехима»).

Господин Фаляховн с 2007 года работает в структурах СИБУРа: сначала был начальником управления в дирекции синтетических каучуков, затем — главным инженером «Красноярского завода синтетического каучука», главным инженером и генеральным директором «Воронежсинтезкаучука» (ВСК), с 2017 года — генеральным директором «Биаксплена».

О том, как Игорь Климов возглавил «Нижнекамскнефтехим», читайте в материале «Ъ-Казань» «Реакция замещения».

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"