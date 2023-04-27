На майских праздниках в Сочи планируют отдохнуть 260 тысяч человек

В Сочи 1 мая дадут старт высокому курортному сезону. На майские праздники город планирует принято около 260 тыс. туристов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

По словам главы города Алексея Копайгородского, в этот период усилят дезинфекционную обработку въездных ворот и транспортных объектов, гостиничной и потребительской сферы. Эти меры способствуют сохранению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Отмечается, что число заболевших вирусными инфекциями на курорте сейчас ниже среднекраевого.

При поддержке минздрава Кубани проходит вакцинация от кори в соответствии с национальным календарем. Также планируют усилить контроль за качеством питьевой воды. К курортному сезону количество точек для ежедневного отбора проб увеличили на 20%, более чем до 200.

«В городе ведется постоянный контроль морской воды. На протяжении ряда лет все показатели сохраняются в норме и соответствуют всем гигиеническим нормативам. В текущем летнем сезоне специалисты Роспотребнадзора проведут порядка 6 тыс. исследований»,— отметил Алексей Копайгородский.

Краснодарский край планирует принять в летний сезон более 9 млн туристов. На Сочи придется не менее 4,5 млн гостей.

Олег Исаев

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