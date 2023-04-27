В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что региональные спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ в воздухе в Кирово-Чепецке в связи с выбросом хлора. По данным властей региона, ПДК не превышена. Потенциальным виновником аварии называют ООО «Галополимер Кирово-Чепецк».

Сегодня утром жители Кирово-Чепецка пожаловались на едкий запах хлора и задымление в районе завода ООО «Галополимер Кирово-Чепецк». О жалобах населения сообщил в ходе пленарного заседания регионального парламента Кировской области кировский коммунист Сергей Мамаев.

Около 15:00 губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале написал, что принял доклад главы Кирово-Чепецка и руководителя ГУ МЧС по Кировской области по ситуации с сообщением о выбросе хлора. «Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет,— сообщил господин Соколов.— На месте работают все профильные службы».

«Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины. На завтра назначил заседание областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации приглашены все службы, вызваны директора предприятий»,— отмечает глава региона, однако не сообщает, о каких предприятиях и уровнях ПДК идет речь.

В последующем пресс-релизе правительства региона сообщалось, что в Кирово-Чепецке нет угрозы жизни и здоровью населения.

В областном МЧС на вопрос корреспондента «Ъ» сообщили, что «информация в данный момент обобщается», но на конкретные вопросы отказались отвечать, посоветовав перезвонить позднее. Однако после этого телефоны ведомства перестали отвечать.

Потенциальным виновником возможной аварии называется ООО «Галополимер Кирово-Чепецк». По данным портала Newsler.ru, в сентябре 2022 года на этом же объекте произошел взрыв и наблюдалось ядовитое облако. Годом ранее, в ноябре 2021 года, на производственном объекте «Площадка производства хладонов (фреонов) и фторхлорорганических соединений цеха №144» ООО «Галополимер Кирово-Чепецк» также произошла авария, причиной которой назвали «недостатки технического и организационного характера».

Ирина Александрова, Киров