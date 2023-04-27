Объем промышленного производства в Удмуртии за первый квартал 2023 года составил 7,6%

За первый квартал 2023 года индекс промышленного производства в республике составил 107,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Удмуртстат, среди регионов ПФО Удмуртия находится на 4 месте. В целом по России этот показатель составляет 99,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост производства обрабатывающих производств составил 20,4%. В 2,8 раза увеличился выпуск прочих транспортных средств и оборудования, в 1,8 раза — готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, рост производства электрического оборудования вырос в 1,6 раза. При этом в 25,6 раз снизилось производство лекарственных средств и медицинских материалов. В 6,1 раза упал выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 14% меньше резиновых и пластмассовых изделий, химических веществ и продуктов — на 10%.

На 6,2% увеличилось производство пищевых продуктов, на 1,3% — напитков. В 1,3 раза больше произведено безалкогольных напитков. На 14% выросло изготовление сыров, на 7% — сливочного масла, на 4% — молока и на 2% — пива. Вместе с тем, производство колбасных изделий снизилось на 6%, кондитерских — на 3%.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении отмечен рост на 6,3%, в добывающем секторе и отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — падение на 1,5% и 19,2% соответственно.