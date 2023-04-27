Депутаты райсовета опасаются, что поселок Ясашная Ташла может сгореть

В среду на заседании райсовета Тереньгульского района Ульяновской области в депутаты от села Ясашная Ташла (более 2100 жителей, около 600 жилых домов) заявили главе администрации района Григорию Шерстневу, что их поселению грозит участь поселка Сосьва Свердловской области, если не предпринять экстренных мер по противопожарной защите.

Как сообщила «Ъ-Волга» депутат от Ясашной Ташлы, глава поселения Наталья Герасимова, рядом с поселком сложилась критическая пожароопасная ситуация, один из жителей поселка, получив участок сельхозназначения рядом Ясашной Ташлой без торгов и в безвозмездную аренду, ведет там заготовку древесины, а всю сухую обрезку оставляет «гигантскими кучами на участке». «И если все эти завалы сухой древесины загорятся, то огонь перекинется на лес и на поселок, и тогда может случиться тот кошмар, что был в Свердловской области», — сказала глава поселка (как сообщали в среду информагентства, в поселке Сосьва Свердловской области из-за огня, перекинувшегося на поселок с местного лесопильного предприятия, сгорело 108 жилых домов, погиб один человек).

По словам госпожи Герасимовой, депутаты уже не раз предупреждали и арендатора, и районные власти о необходимости принятия противопожарных мер. Накануне к главе администрации района обратились уже лесники, сообщившие об опасной заготовке древесины рядом с поселением, что участок «захламлен срубленной сухой хвойной растительностью», опашки участка нет и «в случае возгорания огонь перекинется на территорию населенного пункта». Также лесники отмечали, что, по их мнению, заготовка древесины на участке сельхозназначения ведется незаконно.

Господин Шерстнев подтвердил «Ъ-Волга», что ранее жителю Ясашной Ташлы Александру Ксенофонтову был передан участок земли сельхозназначения (107,6 га) «без торгов, по обращению гражданина», «как обговаривалось, в целях дальнейшего выращивания зерновых и многолетних трав», «на пятницу запланирован выезд на место с проверкой информации лесничества», и «если все подтвердится, договор с арендатором будет расторгнут».

Прокурор Тереньгульского района Дмитрий Котельников сказал «Ъ-Волга», что прокуратура «уже начала проверку по обращению лесничества», «и будет решаться вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности», кроме того, будет проведена и проверка законности заготовки древесины на участке сельхозназначения.

В среду на аппаратном совещании губернатора главный государственный инспектор Ульяновской области по пожарному надзору Равиль Идиатуллов сообщил о неблагополучной противопожарной обстановке в ряде районов региона, отметив, что «в районах работа по предупреждению пожаров проводится, зачастую, формально», напомнив главам районов, что «прохождение пожароопасного периода непосредственно влияет на рейтинг губернатора».

Сергей Титов, Ульяновск