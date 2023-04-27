«Россети Тюмень» подготовили электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона к работе в период половодья

Компания «Россети Тюмень» завершила комплекс мероприятий по подготовке электросетей в Тюменской области, Югре и ЯНАО к работе в паводковый период. Тем самым сведен к минимуму риск возникновения нештатных ситуаций и повышена надежность электроснабжения трех субъектов РФ с населением около 3,8 млн человек.



Отметим, согласно информации Росгидромета, в Тюменской области уровень паводка ожидается ниже нормы на 0.4-0.6 м, а в ХМАО-Югре и ЯНАО – в пределах нормы. Паводковая ситуация прогнозируется как умеренная, без рисков повышения уровня воды в реках до критических значений.

Тем не менее специалистами компании установлен особый контроль за более чем 13 тысячами опор линий электропередачи и 27 высоковольтными подстанциями, расположенными в зонах повышенного риска подтопления. Для успешного прохождения периода половодья энергетики подготовили на объектах дренажные устройства и передвижные насосы. Персонал обеспечен схемами заездов в предполагаемые зоны затопления с учетом вероятных разливов рек.

Эффективность предупредительных мероприятий обеспечивает взаимодействие «Россети Тюмень» с региональными управлениями МЧС России, органами власти и Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в паводковый период готовы свыше 1 100 специалистов и 614 единиц спецтехники, в том числе 42 плавсредства и 9 вертолетов. Связаться с энергетиками в круглосуточном режиме можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный), а также через Единый портал электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ» и мобильное приложении «Россети – личный кабинет».