В Петербурге задержали троих пособников телефонных мошенников из Украины

Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали троих мужчин, подозреваемых в пособничестве мошенническим схемам, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным следствия, похищенные у жертв средства они переводили на территорию Украины.

«Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали жители Петербурга и Ленобласти, двое из которых неоднократно судимы. Выполняя инструкции зарубежного работодателя, они приобрели и установили дома у одного из злоумышленников специальное оборудование»,— рассказала Ирина Волк.

Как считают следователи, преступники представлялись работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов и рассказывали жертвам о якобы попытках несанкционированного снятия средств с банковских счетов. Затем они предлагали перевести деньги на подконтрольные им «безопасные счет.

В домах подозреваемых полиция изъяла более 1,5 тыс. SIM-карт, семь GSM-шлюзов и различную технику. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы). Двое из фигурантов заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование обстоятельств дела продолжается.

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