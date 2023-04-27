На выставке «Арт-Ростов» представили свои работы 300 художников со всей России

Традиционная выставка «Арт-Ростов» проходит на площадке «ДонЭкспоцентра» до 30 апреля. В текущем году основная тема экспозиции — «Экспедиция в мир искусства», сообщили в компании.

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Выставочное пространство занимает 8 тыс. кв. м и разделено на несколько концептуальных зон. Так, на одной из них — премьерный мультимедийный проект «Рерих. Путь к свету»: более 80 работ известного русского художника, сценографа, философа, писателя, путешественника и общественного деятеля Николая Рериха представлены в формате «ожившие полотна» в авторском биографическом фильме. Он демонстрируется на 12 широкоформатных экранах, расположенных по кругу. Кроме того, зрителей ждут интерактивная зона с сенсорными панелями, инфографичными стендами, 3D-голограммами, инсталляциями, фотозоной, а также 50 репродукций картин самого живописца и его сына Святослава.

Кроме того, в качестве демонстрации современных трендов на выставке представлены картины в стиле Николая Рериха, сгенерированные нейросетью.

Впервые в рамках выставки «Арт-Ростов» работает экспозиция «4 четверти пути», посвященная барду, актеру и поэту Владимиру Высоцкому, которому в 2023 году исполнилось бы 85 лет. На стендах — экспонаты из фондов музея Высоцкого в Москве: сценические костюмы, театральный реквизит, гитара, катушечный магнитофон, редкие документы, фотографии, автографы стихов и др.

Всего на площадке «Арт-Ростова» представлены произведения живописи, графики, скульптуры, фотографии, арт-объекты и инсталляции от почти 300 участников из Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополья, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Пермского края, Мордовии и др. регионов России.

Владимир Андреев