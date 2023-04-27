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Коммерсантъ FM
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Правительство запустило программу бюджетных кредитов для регионов на сумму 190 млрд руб.

В ходе заседания правительство сообщило о запуске программы инфраструктурных бюджетных кредитов регионам сроком на 15 лет под 3%. На эти цели планируется выделить 190 млрд руб. Кредиты выдадут в том числе присоединенным регионам. Реализовать программу поручил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля.

«Их значительная часть пойдет на восстановление инженерных сетей и коммуникаций, перевод мазутных котельных на биотопливо в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах, а также 50 млрд руб. направят на обновление общественного транспорта»,— приводятся на сайте правительства слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Премьер добавил, что дополнительные средства позволят регионам сформировать «комфортные условия для граждан» и улучшить качество их жизни. Бюджетные кредиты он назвал наиболее эффективным инструментом для достижения этой цели.

В 2022 году в рамках программы инфраструктурных бюджетных кредитов среди 83 российских регионов распределили 1 трлн руб. Средства направили на строительство 960 объектов. Вице-премьер Марат Хуснуллин в феврале сообщал, что в 21 регионе завершили 48 проектов на сумму 12 млрд руб.

Лусине Баласян

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