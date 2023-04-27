Прибыль пермского производителя СИЗов в прошлом году выросла более чем на миллиард рублей

АО «Сорбент» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2022 год. Как следует из документа, выручка акционерного общества в прошлом году составила 5,6 млрд руб. (в 2021-м — 3,5 млрд руб.), чистая прибыль — 1,4 млрд руб. (годом ранее 322,8 млн руб.).

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В аудиторском заключении об отчетности отмечается, что в 2022 году предприятие нарастило объемы продаж некоторой продукции. В частности, противогазов было продано на 72 тыс. штук или 49,7% больше, чем в 2021 году, объем выручки от их продажи вырос на 69,3% — с 402,6 до 681,5 млн руб. Продажи респираторов выросли на 331 тыс. штук (+63,7%), а выручка от их реализации — на 175,7 млн руб. (+165,3%). Активированных углей было отгружено на 2,4 тыс. тонн больше, чем годом ранее (+24,2%), прирост выручки от их продажи составил 758,4 млн руб. (+62,4%). Также на 754 млн руб. или 136,4% увеличилась выручка от продажи продукции из категории «средства защиты прочие», на сколько выросли продажи этих товаров в количественном выражении, в заключении не уточняется.

АО «Сорбент» позиционирует себя крупнейшим российским разработчиком и производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для работников промышленных предприятий, гражданской обороны и эвакуации при пожарах, а также активированных углей, коагулянтов, систем подготовки и очистки воды. Компания выпускает свою продукцию под брендами UNIX, ДОТ, ДОТпро, МАГ, ГДЗК, «Родник» и другими. «Сорбент» контролируется структурами, близкими к владельцу ГК «Нефтехимпром» Владимиру Матыцину. С 2018 года производство работает под брендом «Зелинский групп».