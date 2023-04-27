Банк «Центр-инвест» на Junior PayTech Forum 2023

20 — 21 апреля в Москве в рамках молодежной программы Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS1 состоялась конференция Junior PayTech Forum.2 Директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов вошел в состав членов жюри и оценил финалистов конференции.

Junior PayTech Forum — ежегодная конференция для студентов проводится Банком России с 2021 года. Тема конференции 2023 — «Финансовые технологии и новые платежные сервисы». Идеи финансовых и платежных сервисов разрабатывались в течении 6 месяцев в рамках образовательной программы «Сервисы платежной системы» Финтех Хаба Банка России, организованной совместно с НСПК.

В рамках программы было разработано более 250 идей платежных сервисов, 20 лучших проектов по итогам предзащит были отобраны для представления на конференции Junior PayTech Forum 2023.

«Высокий уровень проработки проектов и самих выступлений в этом году был обеспечен менторами и наставниками для каждой команды. Следующий этап для ребят — прототипы для презентации на Финополисе 2023. Банк „Центр-инвест“ желает всем удачи, и также, как и в проектах НСПК, готов выступить пилотным банком, помочь спроектировать и реализовать интеграцию со сложным многообразием финансовых ИТ-систем», — отметил Юрий Богданов.

Банк «Центр-инвест» всегда работает в интересах нынешнего и будущих поколений, способствует развитию талантливой молодежи и подготовке высоко востребованных ИТ-кадров. Банк реализует инновации и активно популяризирует бизнес-модель ESG, инвестируя в устойчивое развитие нашей страны.

1 FINOPOLIS — Финополис 2 Junior PayTech Forum — Джуниор ПлейТех Форум

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