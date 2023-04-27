В Туве бывшего гендиректора горнорудной компании за подкуп в 300 тыс рублей оштрафовали на 2,6 млн

Приговором суда бывший генеральный директор Тувинской горнорудной компании Станислав Горбунов за коммерческий подкуп в интересах контрагента оштрафован на 2,6 млн руб. Также ему запрещено в течение дух лет занимать определенные должности, сообщает СУ СКР по Республике Тыва. Его судили по статье о коммерческом подкупе (ч. 7 ст. 204 УК РФ).

По версии следователей, 20 сентября 2021 года руководитель получил от финдиректора другого коммерческого предприятия, с которым был заключен договор, 300 тыс. руб., за совершение действий в интересах контрагента. Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ и МВД республики.

Станислав Горбунов, по данным «СПАРК-Интерфакс», возглавлял предприятие с 2019 года по март 2022-го.

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Лолита Белова