«Мы наблюдаем прорыв в применении информационных технологий»

Цифровизация стала одним из ключевых факторов повышения качества жизни людей, эффективности бизнеса и устойчивости экономики. В условиях санкций разработка и внедрение отечественных IT-решений приобрели еще более важное значение. Отрасль информационных технологий на Южном Урале и в России в целом активно растет, однако сталкивается с рядом вызовов, один из которых — кадровый дефицит. Об этом шла речь на XI Всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов», который собрал свыше 500 участников из более чем 20 регионов страны. В этом году мероприятие получило статус федерального и получило поддержку Минцифры РФ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на открытии форума, отметил, что сегодня межрегиональное взаимодействие в сфере IT, возможность поделиться опытом и знаниями, практическим внедрением решений крайне актуальны. «Уверен, что по итогам форума мы выйдем на конкретные решения, продукты – результат, который позволит нам улучшать жизнь граждан»,— сказал глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что российский опыт цифровизации государственного управления является передовым в мировых масштабах. «Необходимо сохранять лидерство, еще более эффективно работать над внедрением различных решений для людей, бизнеса, для применения во всех сферах. В последние годы мы наблюдаем стремительный прорыв в применении перспективных информационных технологий. Например, наша область входит в десятку регионов по числу госуслуг, оказываемых гражданам через единый портал. В прошлом году южноуральцы получили более 11 млн услуг в электронном виде. Внедрение информационных технологий позволяет решать, как государственные, так и коммерческие задачи. Появляются новые возможности для развития всех без исключения отраслей экономики — это важный фактор социального благополучия»,— отметил губернатор.

Одним из направлений цифровизации, активно реализуемых в Челябинской области, является развитие инфраструктуры связи в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства. Сети широкополосного доступа в интернет в регионе строятся, в том числе, к населенным пунктам с численностью населения от 100 человек.

«Кроме того, мы дополнительно каждый год возмещаем операторам связи из федерального бюджета затраты на развитие связи в малых населенных пунктах, — добавил Алексей Текслер. — В 2022 году благодаря этой мере поддержки обеспечили сетями связи 33 населенных пункта с общим населением 7 тыс. человек, а в целом за четыре года за счет специальных мер государственной поддержки связью удалось обеспечить 117 пунктов, где проживает в сумме более 50 тыс. человек».

Директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры России Сергей Цветков отметил, что в Челябинской области за последние годы проделана большая работа по цифровизации, переводу услуг в электронный вид, внедрению новых цифровых сервисов. Он напомнил, что по итогам прошлого года регион вошел в топ-5 субъектов РФ по цифровой трансформации, а также значительно прибавил в рейтинге цифровой зрелости, поднявшись на 15-ю позицию. «Задачи по цифровизации социально значимых услуг Челябинская область выполнила более чем на 100%, — сказал он. — это видно на примере услуги записи в первый класс: в этом году в первый день ей воспользовалась 21 тысяча человек, на 60% больше, чем в прошлом году. Мы видим конкретные результаты цифровизации. В комментариях на форумах родители отмечают, что не ожидали, что им в первые секунды записи можно будет спокойно взять и подать заявление без каких-либо проблем».

Сергей Цветков добавил, что в Челябинской области одна из самых высоких оценок пользователями качества оказания услуг в электронном виде — 4,3 балла. «Также хочу отметить, что коллеги из Челябинской области не просто являются участниками экспериментов по цифровизации, но и инициируют федеральные проекты, занимают активную позицию».

В Челябинской области работает около 1,7 тыс. IT-компаний, 375 из которых получили аккредитацию в Минцифры России. По сравнению с 2021 годом число аккредитованных компаний выросло вдвое. Алексей Текслер отметил, что такому росту способствуют, в том числе, меры поддержки отрасли, реализуемые на Южном Урале. В их числе инвестиционный налоговый вычет для телекоммуникационных компаний и гранты для IT-сферы. «Мы сегодня входим в число регионов, получивших на федеральном уровне максимальную оценку деятельности руководителей по цифровой трансформации по итогам 2022 года, — добавил губернатор. — Постоянно держим связь с IT-сообществом, по мере необходимости будем совершенствовать меры поддержки».

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области сегодня «есть сильные команды разработчиков, которые способны закрыть потребность в цифровых решениях, как внутри челябинской области, так и за ее пределами». При этом и государству, и самим IT-компаниям приходится решать проблему кадрового дефицита. Подготовка специалистов для отрасли начинается со школьной скамьи, сказал глава региона. Так, область принимает участие в эксперименте по внедрению «цифровой образовательной среды». Формируется телекоммуникационная и технологическая инфраструктура с возможностью электронного и дистанционного обучения.

Специалистов IT-сферы готовят в семи вузах и 28 учреждениях среднего профессионального образования региона. В прошлом году на профильный рынок труда вышли 1,7 тыс. молодых специалистов.

Важность совместной работы бизнеса и власти, кооперации участников IT-отрасли в решении актуальных задач отметил помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий. Возможность такого взаимодействия дают, в частности, такие площадки, как проходящий в Челябинске всероссийский форум. «бизнесу, власти и обществу такие площадки очень нужны. Сегодня требуется очень много нестандартных решений, и очень важно, чтобы профессионалы могли пообщаться очно, офлайн, лицом к лицу. Здесь обсуждаются вопросы информационной безопасности, поддержки IT-компаний, импортозамещения, перевода в электронный вид социально значимых услуг — все это вместе нацелено, в первую очередь, на то, чтобы улучшалось качество жизни граждан, и, конечно, это важный фактор экономической устойчивости и дальнейшего развития региона. Цифровизация — это серьезный вызов, как для органов власти, так и для бизнеса, потому что технологии должны быть еще и окупаемыми. И мы можем констатировать, что наши компании и органы власти в УрФО с этим справляются».