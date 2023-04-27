Юрий Бурлачко рассказал о мерах соцподдержки участников СВО на Кубани

Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко на заседании комиссии о координации законотворческой деятельности Совета законодателей РФ рассказал о мерах социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

По его словам, вместе с администрацией Кубани краевой парламент разработал и принял пакет нормативных актов, а также внес изменения в уже действующее законодательство с целью предоставления социальной помощи.

«Сейчас это субсидии на газификацию, оплата обучения детей, компенсация ремонта жилых помещений, получение бесплатной юридической помощи и многое другое»,— отметил господин Бурлачко.

На заседании комиссии также обсудили изменения, предложенные к внесению в Федеральные законы «О ветеранах» и «О государственной социальной помощи». Первая инициатива вводит новые категории лиц, которые могут быть признаны ветеранами или инвалидами боевых действий. Второй документ предлагает поправки по части социальной поддержки тех регионов РФ, где введен средний уровень реагирования (в том числе в Краснодарском крае). Также предполагается предусмотреть меры поддержки для тех категорий граждан, которые будут выполнять строительные или восстановительные работы на таких территориях. По итогам рассмотрения предложенные инициативы были поддержаны членами комиссии.

Леонид Ломакин

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