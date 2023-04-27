SuperJob: нижегородцы считают достойной пенсию в 42,8 тысячи рублей в месяц

Жители Нижнего Новгорода считают достойной пенсию в размере 42,8 тыс. руб. в месяц, сообщили сервис по поиску работы SuperJob по итогам собственного опроса. За год желаемая сумма выросла на 3,6%, а с 2019 года, когда нижегородцы мечтали о пенсии в размере 36,3 тыс. руб., — на 17,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Работать после выхода на пенсию планируют 15% нижегородцев. Каждый четвертый опрошенный после выхода на заслуженный отдых хотел бы путешествовать, 18% занялись бы дачей или огородом, 13% – хобби. Еще 10% нижегородцев ответили, что на пенсии собираются просто жить в свое удовольствие.

В целом россияне считают достойной пенсию в размере 47 тыс. руб., следует из результатов опроса. За год сумма выросла на 3,8%. Желаемая пенсия в 2,4 раза выше средней по стране – 19,3 тыс. руб. по данным Росстата за февраль 2023 года.

Опрос проводился в апреле среди 31,7 тыс. совершеннолетних жителей в городах-миллионниках и полумиллионниках.

Елена Ковалева