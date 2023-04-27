На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за возможного подъема уровня воды в реках

В Краснодарском крае с 14 часов 27 апреля и в течение двух суток будет действовать штормовое предупреждение из-за угрозы подъема уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В ближайшие три дня местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20–22 м/с. В связи с этим ожидаются подъемы уровня воды в реке Кубань и реках черноморского побережья от Анапы до Магри. Они могут превысить неблагоприятные отметки в Горячем Ключе, Геленджике, а также Абинском, Крымском, Северском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Белореченском, Курганинском, Успенском, Новокубанском, Апшеронском и Туапсинском районах.

Кроме того, 28 апреля в отдельных районах Сочи ожидается гроза, а также местами порывы ветра до 12–14 м/с. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы, ситуацию контролирует городской оперштаб. Спасатели рекомендуют жителям и туристам города временно отказаться от отдыха у воды.

Татьяна Ручкина

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