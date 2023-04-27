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В Оренбурге задержан мужчина, открывший стрельбу по машине

Установлена личность мужчины, который, по данным полиции, обстрелял автомобиль из пневматического оружия в Оренбурге. Ранее об инциденте в полицию сообщил владелец пострадавшей машины. Об этом сообщает региональное УМВД.

«По горячим следам инспекторами ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России "Оренбургское" во дворе дома 9 по улице Джангильдина областного центра задержан 41-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения»,– говорится в сообщении.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В момент задержания мужчина сидел в своем автомобиле, при осмотре которого силовики нашли в левом боковом кармане двери пистолет. Предполагаемого злоумышленника доставили в полицию для разбирательства.

На допросе выяснилось, что мужчина стрелял в сторону переносной камеры фото-видеофиксации правонарушений. Но в итоге он попал в ближайший автомобиль.

Машина получила механические повреждения. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Соль-Илецке произошла стрельба на улице, в результате которой один человек погиб и один пострадал. Один из участников конфликта получил реальный срок.

Георгий Портнов

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