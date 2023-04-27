5% соискателей из Удмуртии готовы работать вахтовым методом

В Удмуртии только 5% соискателей готовы работать вахтовым методом. Как сообщает пресс-служба HeadHunter, эта доля остается неизменной с прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В топ самых распространенных среди вахтовиков специализаций вошли водители (7,1% резюме), инженеры-конструкторы (5,0%), машинисты (4,6%), технологи (4,1%) и инженеры-механики (3,9%). Чаще всего работу вахтой рассматривают мужчины — на них приходится 82% таких резюме.

Наиболее популярен вахтовый метод среди соискателей Чукотского АО — 20,6%. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО (18,2%), на третьем — Забайкальский край (17,0%). Самые низкие показатели в Пензенской и Нижегородской областях — по 3%.