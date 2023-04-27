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Движение в центре Краснодара ограничат на одну ночь из-за ремонта кровли бизнес-центра

Движение на участках улицы Рашпилевской и проспекта Писателя Знаменского в Краснодаре ограничат в ночь на 28 апреля из-за ремонта кровли здания офис-центра компании «Индустрия». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Ограничения коснутся участков: от улицы имени Бабушкина до улицы имени Хакурате — на улице Рашпилевской, от улицы имени Невкипелова, 6 до проспекта имени Писателя Знаменского, 3.

«Горожан просят быть внимательнее и планировать свои маршруты с учетом временных ограничений»,— говорится в сообщении.

Действие ограничительных мер продлится 28 апреля с 00:00 до 07:00.

Анастасия Донскова

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