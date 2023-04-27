В районах Нижегородской области благоустроят 140 общественных территорий за 200 млн рублей

Более 200 млн руб. будет направлено на благоустройство общественных пространств в районах Нижегородской области по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Из общего объема средств 91 млн руб. поступил из федерального бюджета. Планируется благоустроить более 140 объектов в 33 муниципалитетах.

Всего 2023 году на реализацию различных проектов в рамках программы КРСТ планируется направить 1,1 млрд руб. Средства предусмотрены на возведение жилья для работников села, благоустройство общественных пространств, строительство дорог, капитальный ремонт и строительство культурных и социальных учреждений, возведение объектов газификации и водоснабжения, другие цели.

Андрей Репин