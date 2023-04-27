На пост главы Ильинского претендуют два кандидата

Документы для участия в конкурсе пост главы Ильинского округа подали два кандидата: и. о. главы Виталий Пепеляев и водитель ИП Бегашев Евгений Рудаков. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Виталий Пепеляев
Конкурсное испытание кандидатов состоится 11 мая. Заседание думы, на котором депутаты изберут главу округа, планируется провести 24 мая.
Прежний руководитель муниципалитета Анатолий Красноборов ушел в отставку 1 марта. Он был избран главой Ильинского муниципального района в 2011 году, в 2016-м переизбрался на новый срок. После преобразования района в городской округ в 2019 году вновь заявился на выборы руководителя муниципалитета и сохранил за собой эту должность.