На пост главы Ильинского претендуют два кандидата

Документы для участия в конкурсе пост главы Ильинского округа подали два кандидата: и. о. главы Виталий Пепеляев и водитель ИП Бегашев Евгений Рудаков. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Пепеляев

Виталий Пепеляев



Конкурсное испытание кандидатов состоится 11 мая. Заседание думы, на котором депутаты изберут главу округа, планируется провести 24 мая.

Прежний руководитель муниципалитета Анатолий Красноборов ушел в отставку 1 марта. Он был избран главой Ильинского муниципального района в 2011 году, в 2016-м переизбрался на новый срок. После преобразования района в городской округ в 2019 году вновь заявился на выборы руководителя муниципалитета и сохранил за собой эту должность.