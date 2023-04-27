Петербургская прокуратура показала кадры с заброшенной ТЭЦ в Павловске после взрыва

Прокуратура Пушкинского района Петербурга опубликовала кадры с места предположительного взрыва на площадке заброшенной ТЭЦ в Павловске, произошедшего 26 апреля. На снимках видна большая яма прямо у подножия дымовой трубы котельной.

«Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Установлено, что 26 апреля 2023 года рядом с заброшенным зданием в Павловске произошел взрыв неустановленного устройства»,— говорится в сообщении.

Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела следственные действия на месте проводит СКР по Петербургу. Ход расследования поставлен прокуратурой района на контроль.

По данным следствия, 26 апреля рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ произошел взрыв. Предположительно, рядом с котельной сработало самодельное взрывное устройство. На месте происшествия образовалась воронка. В результате ЧП никто не пострадал. В расположенном рядом здании конного клуба оказалась повреждена крыша.

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