Квартальная выручка Unilever увеличилась на 10,5% за счет роста цен

Выручка британского производителя потребительских товаров Unilever в первом квартале выросла на 10,5%, составив €14,8 млрд. Такие данные компания представила сегодня, 27 апреля, в промежуточной отчетности (полную финансовую отчетность она публикует только по полугодиям). Такой рост оказался лучше ожиданий аналитиков, акции Unilever после публикации отчетности выросли почти на 2%. В промежуточных отчетах компания не публикует данные по прибыли.

В Unilever признают, что квартальный рост был достигнут за счет роста цен в условиях инфляции: цены на ее продукцию в первом квартале выросли на 10,7%. С точки зрения объемов продажи компании снизились на 0,2%. При этом генеральный директор Unilever Алан Джоуп заявил, что рост цен связан исключительно с повышением цен на сырье, услуги и т. д., а сама компания «ни в какой форме не наживается на инфляции». Господин Джоуп указал на то, что операционная рентабельность даже снизилась с 18,4% в 2021 году до 16,1% в 2022-м.

Яна Рождественская