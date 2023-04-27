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Коммерсантъ FM
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Замминистра финансов России Моисеев назвал криптовалюту злом и предупредил о риске инвестиций в нее

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал граждан не вкладывать свои деньги в криптовалюту, назвав этот вид актива «в целом злом». По его словам, инвестиции в криптовалюту являются крайне опасными и рискованными.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Крипта — это в целом зло. Я считаю, что люди, которые инвестируют туда свои сбережения, они очень сильно рискуют. Это наша позиция, общая с Центральным банком РФ»,— сообщил чиновник в ходе конференции РБК «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

При этом господин Моисеев подчеркнул, что «могут быть отдельные ситуации», при которых криптой можно пользоваться. Речь, в частности, идет об использовании криптовалюты во внешнеторговой деятельности, отметил Моисеев и напомнил, что соответствующий законопроект в настоящее время уже рассматривается комитетом Госдумы по финансовому рынку.

В ноябре 2022 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что криптовалюта крайне непрозрачна и несет риски волатильности. Она публично выступила против использования частной криптовалюты в платежах и расчетах. Госпожа Набиуллина отметила, что главный минус криптовалюты — то, что в операциях с ней «непонятно, кто и за что отвечает».

В сентябре прошлого года ЦБ объявил, что регулятор против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри страны, однако не исключает введения разрешения на трансграничные операции.

Александр Кислов

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