Выдача автокредитов в Удмуртии выросла на 27,7% за январь-март 2023 года

За январь-март 2023 года жители Удмуртии взяли 2,8 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 27,7% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщает пресс-служба НКБИ. Республика оказалась на 17 строчке в рейтинге 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов.

В целом по Удмуртии за январь-март количество выданных автокредитов составило 167,9 тыс. увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 16,8%. Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, объем превысил уровень не только аналогичного периода 2022 года, но и четвертого квартала прошлого года. «Во многом такая динамика была обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом»,— отметил господин Волков.