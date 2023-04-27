На Дону продажи автомобилей с пробегом до трех лет выросли на 27,1% в первом квартале 2023 года

Продажи автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет выросли на 27,1% в первом квартале текущего года на территории Ростовской области, сообщает пресс-служба сервиса Авито. Общая доля таких авто на рынке по итогам первых трех месяцев года составила 10,3%, что на 1,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным аналитиков платформы Авито Авто, самыми востребованными моделями в сегменте стали ВАЗ (LADA) Granta, Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) Vesta, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Средняя стоимость автомобилей данной категории в Ростовской области составила 2,1 млн руб.

Самым продаваемым автомобилем в первом квартале 2023 года на отечественном рынке стал ВАЗ (LADA) Granta. На долю этой модели пришлось 4,8% продаж в сегменте трехлеток, средняя цена составила 729 тыс. руб.

«Многие покупатели рассматривают трехлетние автомобили в качестве альтернативы новым из салона. Как правило, трехлетки обладают современными характеристиками, на них еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег», — отметили в пресс-службе Авито Авто.

Анастасия Назарова