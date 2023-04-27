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Коммерсантъ FM
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Регуляторам предлагают стать проще

Нужно ли ЦБ доносить информацию до населения более доступным языком

Чтобы понять российский Центробанк, нужно учиться как минимум 17 лет. Экономисты Telegram-канала «Твердые цифры» попытались посчитать, насколько сообщения регулятора доступны россиянам. По собственному признанию ЦБ, прочитать релиз о ключевой ставке и назвать его понятным может лишь каждый десятый. Четверть респондентов вообще ничего не слышали о Банке России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новое исследование позволяет сравнить эти данные с зарубежными. Например, чтобы понять речь нобелевского лауреата по физике Ричарда Фейнмана с объяснением принципа неопределенности Гейзенберга, требуется восемь классов образования. Пресс-релизы ФРС чуть сложнее, для них нужно 10 классов. А в случае с российским Центробанком потребуется больше времени на подготовку, говорит автор Telegram-канала «Твердые цифры» Елена Ахмедова:

Как ЦБ изучил особенности кризисного финансового поведения граждан

«Мы увидели исследование Банка Франции, которое изучало, насколько понятна коммуникация, например, ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, и решили применить ту же самую методику с поправкой на особенности русского языка. Это достаточно верхнеуровневая вещь, она позволяет дать количественную оценку сложности текста. То есть, если говорить совсем просто, насколько длинные в нем слова и предложения.

По нашим примерным оценкам, для понимания пресс-релизов Банка России нужно как минимум закончить бакалавриат, а лучше даже магистратуру. Метрика, которой мы пользовались, говорит об уровне образованности, а не о том, какому именно профилю должен соответствовать диплом. Из каких-то субъективных ощущений, чтобы понять пресс-релизы российского регулятора, действительно лучше обладать профильным экономическим образованием.

Например, стоит посмотреть в сторону практики других ЦБ, которые публикуют короткие и простые версии своих пресс-релизов по ключевой ставке. Возможно, так население сможет лучшее понимать, как работает Банк России, почему все так происходит в экономике. А за большим доверием к Центральному банку, в частности, и к экономическим властям в целом будет следовать большее доверие к экономике, заякоренность инфляционных ожиданий, и таким образом улучшать макростабильность».

В России знаниями о том, что такое ключевая ставка, обладают только 20% граждан. А следят за показателем лишь 4% населения. Однако интерес к деятельности регулятора, судя по соцопросу ФОМ, растет. В апреле, например, его зампреда Алексея Заботкина пригласили в подкаст «Первого канала» и спрашивали о том, как на решения ЦБ влияет «мировая финансовая закулиса». Заботкин любые связи отрицал и назвал это мифом из 90-х. Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин, который руководил регулятором как раз в 90-х, считает, что сообщения Центробанка должны быть понятными, особенно в кризисных условиях:

«На разных этапах есть разные стандарты, в том числе и международные. Перед кризисом 2008 года Алан Гринспен — председатель ФРС — сказал: "Если я ответил на ваш вопрос, и вам все стало ясно, значит, вы неправильно меня поняли".

Тогда, видимо, считалось, что расплывчатость формулировок создает некий маневр, а во время кризиса вредно сеять некие сомнения — надо разъяснять, давать больше информации. Этот стандарт сейчас принят всеми, в том числе и Банком России.

Мнение о том, что любой человек должен понимать заявления регуляторов, немного преувеличенный запрос.

Легко ли было объяснять населению, что такое деноминация? Это как раз была одна из самых простых вещей для понимания — без конфискации сбережений, без введения каких-то хитрых способов изъятия денег. Поэтому и прошла почти незамеченной. Единственное, мне приходилось слышать тогда, что надо бы вообще-то еще один ноль отбросить, тогда бы у нас доллар стоил 60 коп., а не 6 руб., тогда было бы все хорошо, как при советской власти».

Центробанки многих стран стремятся побороть финансовую неграмотность населения и объяснить им суть экономических процессов простыми словами. ФРС, например, публикует особые пресс-релизы, доступные даже школьникам. А самым запоминающимся было решение Центробанка Ямайки: он записал несколько клипов в стиле регги, в которых объяснялось, что инфляция — это не враг. Когда у представителей регулятора спросили, почему они выбрали именно такую форму подачи материала, ответ был таков: «регги — это сердцебиение страны, а инфляция — это пульс экономики».

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Иван Якунин

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