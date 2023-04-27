Стоимость строительства культурного центра в Севастополе за год выросла на 40%

Стоимость строительства культурно-досугового центра в Казачьей бухте Севастополя выросла на 40% в сравнении с декабрем 2021 года. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФАУ «РосКапСтрой» Фото: пресс-служба ФАУ «РосКапСтрой»

Изначально стоимость договора между Единой дирекцией капитального строительства Севастополя с подрядчиком — ООО «Теплостройсервис» — составляла 1,02 млрд руб. Согласно последнему допсоглашению, опубликованному на портале ЕИС, сумма увеличилась до 1,4 млрд руб.

Как ранее сообщал глава города Михаил Развожаев, стоимость строительства ряда объектов городской инфраструктуры была вынужденно увеличена из-за роста цен на стройматериалы.

ООО «Теплостройсервис», согласно данным «Спарк-Интерфакс», зарегистрировано в Москве в 2003 году. Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта, является основным профилем компании. Фирма принадлежит Руслану Захарову (76,5% в УК) и Юлии Суриловой (23,5%). По итогам 2022 года выручка организации составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 30,1 млн руб.

Анастасия Донскова

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