В ИК-10 в Екатеринбурге за год планируют произвести продукции на 500 тыс. рублей

В Исправительной колонии строгого режима ИК-10 в Екатеринбурге, где налажена работа швейного цеха и цеха корпусной мебели и металлоконструкции, планируют в 2023 году произвести продукции на сумму порядка 500 млн руб. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник учреждения Евгений Дога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

«В этом году стоит задача привлечь к труду 100% осужденных. Мы идем к этому планомерно, изыскиваем возможность свободных площадей, оборудуем рабочие места. Объем выпуска товарной продукции в прошлом году составил свыше 360 млн руб., было задействовано порядка 69% осужденных, подлежащих трудоустройству. На сегодня этот показатель составляет чуть больше 80%. Планы по объему выпуска товарной продукции будут выше, чем в прошлом году — думаю, мы достигнем планки в 500 млн. руб.»,— анонсировал господин Дога.

Заместитель начальника учреждения Руслан Кучуков уточнил, что в цехе корпусной мебели изготавливают шкафы, столы, офисные и школьные стулья. Производимая продукция, в частности, поступает в школы, суды и воинские части. «На участке листового металла будем производить различные изделия из металла. В дальнейшем планируем развивать линию из нержавеющей стали — в том числе, для подачи пищи в школах. Также заключен контракт на поставку 750 металлических шкафов в Управление капитального строительства Мордовии»,— рассказал господин Кучуков.

По его словам, в швейном цеху сейчас выполняют заключенный с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) контракт на пошив постельной группы, а также делают матрасы для Областного кожно-венерологического диспансера Тюмени. Всего организована работа 12 производственных участков.

«В колонии отбывает наказание порядка 800 осужденных. На промышленной зоне трудоустроено 400 человек. Еще порядка 200 человек работают электриками, задействованы в хозяйственном обслуживании, в столовых, прачечных. Организован шестидневный рабочий день. Пять дней по семь часов, один день — пять. В швейном цеху работают в три смены, на других местах — в две смены»,— рассказал Руслан Кучуков.

Распределение осужденных по цехам происходит с учетом их образования. «При попадании в колонию с осужденным проводят беседу. Если выясняется, что он, например, сварщик — мы предлагаем ему соответствующую работу. Если профильного образования нет, то у осужденного есть возможность получить его в ПТУ на территории колонии. Мы обучаем сварщиков, слесарей, швей, портных, пекарей, поваров. Получая это образование, они могут сразу приступить к работе, а после освобождения — с полученным удостоверением устроиться в другие учреждения»,— сообщил Руслан Кучуков.

Он уточнил, что осужденные получают заработную плату, объем которой зависит от количества произведенной продукции. «Сколько сделали, столько получили, но это точно не меньше минимального размера оплаты труда. В среднем зарплата в месяц составляет от 20-25 тыс. руб. на каждого»,— пояснил господин Кучуков. Евгений Дога добавил, что полученные от работы средства осужденные могут направлять на возмещение исков от потерпевших, передать своим родным или потратить на покупку вещей первой необходимости и продуктов питания.

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