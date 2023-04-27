Челябинское заксобрание рассмотрит учреждение новой памятной даты в регионе

Законодательное собрание Челябинской области завтра рассмотрит законопроект об установлении в регионе новой памятной даты – Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Документ разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера, сообщают в пресс-службе областного правительства. Идею уже поддержал комитет заксобрания по социальной политике.

Отмечать памятную дату предлагается 11 марта. В 2023 году в этот день исполнилось 80 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Он был сформирован из трудовых коллективов трех областей Челябинской, Свердловской и Молотовской (Пермский край). Корпус участвовал в Курской битве и дошел до Берлина и Праги.