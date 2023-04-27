Движение по ЗСД в районе Васильевского острова ограничат до 2 мая

Движение транспорта по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге будет ограничено в период с 28 апреля по 2 мая, сообщила пресс-служба компании-оператора дороги. Ограничения вводят в связи с дорожными работами.

Ограничения коснутся двух левых полос по основному ходу в сторону КАД Юг, они вступят в силу 22:00 28 апреля и продлятся до 06:00 2 мая.

«Ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ»,— отмечается в сообщении.

Информация об ограничениях будет выводится на дорожном табло и временных знаках. В АО «ЗСД» просят водителей обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный вариант маршрута.

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