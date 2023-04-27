Совет директоров «Татнефти» рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в 27,71 рубля на акцию

Совет директоров компании «Татнефть» рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды по итогам прошлого года размером 27,71 руб. на акцию. Решение об этом принято на заседании совета сегодня, 27 апреля.

Номинальная цена акции «Татнефти» равна 1 руб. Суммарные дивиденды по итогам прошлого года составят 67,28 руб. на акцию (с учетом выплаченных за первые три квартала 39,57 руб.).

Вопрос о выплате дивидендов «Татнефть» рассмотрят 16 июня в ходе проведения годового собрания акционеров. Реестр лиц, которыев нем могут принять участие, сформируют 22 мая этого года.

По итогам 2022 года чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ составила 242 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, по МСФО сумма увеличилась на 43,4%, до 284,6 млрд руб.

"Ъ-Казань"