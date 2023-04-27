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В Северской хотят благоустроить набережную в честь 80-летия освобождения станицы от фашистов

В станице Северской планируют благоустройство набережной в честь 80-летия освобождения станицы Северской от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

Фото: портал «Жилье и городская среда»

Фото: портал «Жилье и городская среда»

В рамках проекта предусмотрено создание сквера с насаждениями в районе Азовского перекрестка.

«Планируется оборудовать газон с пешеходными дорожками, установить лавочки, малые архитектурные формы, освещение, детскую игровую площадку, предусмотреть парковочные места»,— говорится в сообщении.

За проект проголосовали более 2 тыс. человек. В голосовании участвуют еще две концепции благоустройства территории: детская площадка и скейт-парк.

Анастасия Донскова

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