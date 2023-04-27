За угрозу взорвать здание ФСБ в Ярославле приговорили жителя Челябинска

Фрунзенский районный суд Ярославля приговорил к двум годам и пяти месяцам лишения свободы жителя Челябинска по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ч. 3 ст. 207 УК РФ), сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФСБ России по Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ УФСБ России по Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

3 октября 2022 года 37-летний мужчина шесть раз позвонил дежурному УФСБ России по Ярославской области. Звонивший сообщил, что планирует взорвать здание регионального управления УФСБ, угрожал применить огнестрельное оружие и гранату. Челябинец звонил из гостиницы в состоянии алкогольного опьянения, в тот же день он был задержан сотрудниками ФСБ.

В суде мужчина признал свою вину и сказал, что хотел «проверить работу ФСБ, посмотреть, как они отреагируют на информацию и какие предпримут меры».

Мужчина был ранее судим, в приговоре суд учел неотбытое наказание по предыдущему преступлению. Приговор вступил в законную силу.

Антон Голицын