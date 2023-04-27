На строительство ФОК в селе Малояз направят до 487 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 17 мая выберет подрядчика строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в селе Малояз, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 487,9 млн руб., его оплатит республиканский бюджет.

В течение 170 дней необходимо провести инженерные изыскания и разработать проект здания ФОК, до 20 декабря 2024 года — построить его. Площадь здания составит 4,2 тыс. кв. м, бассейна с четырьмя дорожками — 275 кв. м, футбольного поля — 700 кв. м. На территории ФОК будет также площадка для пляжного волейбола.

Майя Иванова

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