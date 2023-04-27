Жители Башкирии стали чаще оформлять автокредиты

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), первом квартале текущего года в Башкирии было выдано 6,9 тыс. автокредитов, что на 29,8% больше,чем за аналогичный период 2022 года. Республика находится на шестом месте в стране по этому показателю.

На первом месте находится Москва (10,55 тыс.), на втором — Московская область (9,6 тыс.), на третьем — Татарстан (8,76 тыс.). Санкт-Петербург занимает четвертое место (8,49 тыс.), а Краснодарский край — пятое (7,51 тыс.). Последнее место в тридцатке лидеров занимает Калужская область (1,6 тыс.).

Всего в стране в первом квартале текущего года, по данным НБКИ, было выдано 167,9 тыс. автокредитов. Это на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Майя Иванова

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